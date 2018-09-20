«Реал» установил новый рекорд в еврокубках

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Мадридский «Реал» забил в 43-м еврокубковом домашнем матче кряду и установил новый рекорд по этому показателю, сообщает «Советский спорт».

Во встрече первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ромы» Иско на 45-й минуте отправил первый мяч в ворота итальянской команды. Матч, прошедший в столице Испании на стадионе «Саньтьяго Бернабеу», завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Предыдущий рекорд был установлен лондонским «Тоттенхэмом» в период с 1961 по 1984 год. За это время английский клуб отличился в 42 домашних матчах подряд.