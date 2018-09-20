«Реал» разгромил «Рому» в первом туре Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» нанес разгромное поражение итальянской «Роме» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в столице Испании, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Иско, Гарет Бэйл и Мариано.

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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов. Группа G. 1-й тур
«Реал» (Мадрид, Испания) — «Рома» (Рим, Италия) — 3:0
Голы: 1:0 — Иско, 45; 2:0 — Бэйл, 58; 3:0 — Мариано, 90+1