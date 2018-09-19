Семак признал провал трансферной кампании «Зенита»

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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча Лиги Европы против датского «Копенгагена» признал, что сине-бело-голубые не смогли эффективно проявить себя в минувшее трансферное окно, сообщает «Советский спорт».

«Я уже говорил, причем много раз, по поводу того, хватает игроков или нет. Мы неудачно провели трансферную кампанию. Моя задача как тренера — работать и стараться добиваться максимально возможного результата, чтобы игроки показывали все, на что способны.

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У нас была небольшая вариативность. Ждем возвращения травмированных футболистов, с помощью которых появится возможность ротации и изменения игровой модели», — приводит слова российского специалиста официальный сайт клуба.

В это межсезонье клуб с берегов Невы ограничился подписанием контракта с воспитанником туринского «Ювентуса» Клаудио Маркизио.

Ранее Семак рассказал о своих ожиданиях от старта «Зенита» в Лиге Европы.