Каррера рассказал о причинах отсутствия Глушакова и Ещенко в Лиге Европы

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Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал, почему футболисты Денис Глушаков и Андрей Ещенко не полетели с командой на выездной матч группового этапа Лиги Европы с венским «Рапидом», сообщает «Чемпионат.com».

«Глушаков и Ещенко – часть московского «Спартака». Они не приехали, потому что в Лиге Европы «лавка» короче, потому что я сделал выбор в пользу других игроков, которые физически находятся в лучших кондициях. Почему они находятся в плохих кондициях? Для игры в футбол нужно хорошо себя чувствовать. Может, это зависит от тренировок. Нельзя всегда ощущать себя на все сто процентов», — заявил итальянский специалист.

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Ранее появилась информация, что Глушаков и Ещенко отстранены от тренировочного процесса с основной командой после того, как они лайкнули видео актера и болельщика «Спартака» Дмитрия Назарова, в котором тот в стихотворной форме раскритиковал Карреру.

Ранее Евгений Кафельников сообщил о бунте против Карреры внутри «Спартака».