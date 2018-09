Комиссия спортсменов МОК выступила за восстановление РУСАДА

Комиссия спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) выступила за восстановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщает ТАСС.

В комиссию, председателем которой является зимбабвийка Кристи Ковентри, входит двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева.

На прошлой неделе стало известно, что комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации восстановить РУСАДА.

«Комиссия спортсменов МОК подробно обсудила рекомендации комитета по соответствию и согласилась с ними. Мы хотели бы видеть четкий процесс в вопросе восстановления РУСАДА, а также сроки получения и полной проверки данных московской антидопинговой лаборатории», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее всемирное антидопинговое агентство (WADA) объяснило свою позицию по вопросу рекомендации комитета по соответствию (CRC) восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

The IOC Athletes' Commission have discussed in detail the recommendations of the @wada_ama Compliance Review Committee (CRC) and agreed in principle with the recommendations made. We would like to see a clear process & timeline for receiving & fully verifying the lab data.