Умерла Лилия Назмутдинова

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После продолжительной болезни на 83-м году ушла из жизни 15-ти кратная чемпионка СССР, 12-ти кратная чемпонка России по художественной гимнастике Лилия Биляловна Назмутдинова, сообщает министерство физической культуры и спорта Свердловской области.

Лилия Назмутдинова является первым мастером спорта СССР в истории художественной гимнастики страны, первой демонстрировала новый вид спорта в Европе на гимнастическом конгрессе в Штутгарте, всемирной выставке в Брюсселе в 1958 году, стала победительницей первых международных соревнований в 1960 году в Софии, была призером первенства Мира 1965 года в Праге.

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Спортсменка была награждена такие званиями как Заслуженный работник физической культуры и спорта Российской Федерации, Кавалер медалей «За олимпийские заслуги», Ветеран спорта РСФСР.

Прощание с Лилией Биляловной Назмутдиновой состоится 22 сентября в 10.00 часов в Екатеринбурге, во Дворце игровых видов спорта (Олимпийская набережная, 3).