Защитник «Локомотива» рассказал о настрое на матч с «Зенитом»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/939/11974939/RIAN_5599790.HR-pic905-895x505-46467.jpg">

Российско-нигерийский защитник московского «Локомотива» Брайан Идову рассказал в интервью «Газете.Ru» о том, как команда настраивается на матч с питерским «Зенитом» после такого тяжелого поражения.

«Самое главное — вынести положительные моменты от поражения в Стамбуле, разберем все ошибки», — сказал Идову.

Реклама

«У нас впереди еще очень много важных матчей в Лиге чемпионов. Надо исправлять ситуацию в чемпионате России. Будем стараться улучшить наше положение изо всех сил. И из сегодняшнего поединка вынесем весь позитив», — добавил он.

Матч против «Зенита» в Санкт-Петербурге пройдет 23 сентября в 16.30 по московскому времени. В Лиге чемпионов следующим соперником «Локомотива» станет немецкий «Шальке».

Напомним, Локомотив» уступил «Галатасараю» в первом матче группового этапа Лиги чемпионов.