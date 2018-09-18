«Барселона» благодаря хет-трику Месси разгромила ПСВ

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Испанская «Барселона» стартовала с уверенной победы в новом розыгрыше Лиги чемпионов над голландским ПСВ со счетом 4:0, сообщает Sport24.

На 31-й минуте Лионель Месси открыл счет, послав мяч в угол ворот ударом со штрафного. На 74-й минуте Усман Дембеле развернулся между двумя защитниками, вышел на ударную позицию и послал мяч под дальнюю штангу. Спустя три минуты Иван Ракитич закинул мяч в штрафную площадь на ход Месси, а аргентинский форвард изящным ударом в касание сделал счет разгромным.

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Вскоре каталонцы остались в меньшинстве — на 79-й минуте Самуэль Юмтити получил вторую желтую карточку. Впрочем, это не помешало «Барселоне» забить четвертый гол — на 87-й минуте Месси оформил хет-трик.

Ранее в «Барселоне» рассказали о влиянии капитанской повязки на Месси.