Олимпийские чемпионы по боксу получат пожизненные стипендии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/901/11883901/bivol-pic905-895x505-79237.jpg">

Федерация бокса России (ФБР) приняла решение о назначении олимпийским чемпионам и их тренерам пожизненных стипендий, сообщает ТАСС.

Об этом рассказал генеральный секретарь организации Умар Кремлев.

«Эта идея возникла из мысли, что федерация является домом для боксеров, а олимпийские чемпионы — главные двигатели, которые развивают наш вид спорта и прославляют страну. Теперь все наши чемпионы будут получать поддержку от ФБР на постоянной основе», — сказал он.

Реклама

Отмечается, что тренеры победителей будут ежемесячно получать 25 тысяч рублей, обладатели одной золотой медали — 50 тысяч рублей, а двукратные олимпийские чемпионы — 75 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что россиянин Дмитрий Бивол намерен провести бой с Элейдером Альваресом.