Олимпийские чемпионы по боксу получат пожизненные стипендии
Федерация бокса России (ФБР) приняла решение о назначении олимпийским чемпионам и их тренерам пожизненных стипендий, сообщает ТАСС.
Об этом рассказал генеральный секретарь организации Умар Кремлев.
«Эта идея возникла из мысли, что федерация является домом для боксеров, а олимпийские чемпионы — главные двигатели, которые развивают наш вид спорта и прославляют страну. Теперь все наши чемпионы будут получать поддержку от ФБР на постоянной основе», — сказал он.
Реклама
Отмечается, что тренеры победителей будут ежемесячно получать 25 тысяч рублей, обладатели одной золотой медали — 50 тысяч рублей, а двукратные олимпийские чемпионы — 75 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что россиянин Дмитрий Бивол намерен провести бой с Элейдером Альваресом.