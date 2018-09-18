Основной защитник ЦСКА пропустит дерби против «Спартака»

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Защитник московского ЦСКА Хердур Магнуссон не сможет принять участие в матче 8-го тура чемпионата России по футболу против столичного «Спартака», сообщает «СЭ».

Как рассказал официальный представитель исландца Бьянки Гуннлаугссон, из-за травмы, полученной в матче 7-го тура против «Уфы», защитник пропустит две-три недели.

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«У Хердура ничего серьезного, просто повреждение подколенного сухожилия. Но две-три недели он пропустит», — сказал Гуннлаугссон.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 23 сентября.

Ранее сообщалось, что форвард ЦСКА Абель Эрандес выбыл из строя на четыре недели.