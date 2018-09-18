Тутберидзе: Загитова тащила Медведеву на Олимпиаде

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказалась о выступлении Алины Загитовой и Евгении Медведевой на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане, передает НТВ.

Под руководством Тутберидзе Загитова сумела стать олимпийской чемпионкой, а Медведева завоевала медаль серебряного отлива. По мнению тренера, 16-летняя Загитова помогла Медведевой успешно выступить на Олимпиаде.

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«Я считаю, что благодаря Алине Женя так хорошо откаталась на Олимпиаде, потому что она ее тащила», — заявила Тутберидзе.

В мае 2018 года 18-летняя Медведева разорвала многолетние трудовые отношения с Тутберидзе, уехав в Канаду тренироваться под руководством Брайана Орсера.

Ранее сообщалось, что Тутберидзе встала на защиту Загитовой.