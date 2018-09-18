В США на поле для гольфа убили 22-летнюю гольфистку

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В США была убита испанская гольфистка Селия Баркин Аросамена, сообщает ТАСС.

Трагедия произошла в городе Эймс штата Айова. Как информирует пресс-служба городской полиции, тело 22-летней спортсменки было обнаружено на поле для гольфа.

Отмечается, что 17 сентября полиция прибыла на место преступления по вызову о нахождении бесхозной сумки. Недалеко от этого места сотрудники правоохранительных органов обнаружили мертвую гольфистку. В процессе расследования было установлено, что на девушку было совершено нападение. В убийстве первой степени подозревается 22-летний Коллин Дэниел Ричардс, однако место его нахождения в данный момент не установлено.

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Селия Баркин Аросамена была студенткой Университета Айовы. Она выиграла чемпионат Европы по гольфу среди любителей в 2017 году, а также принимала участие в других соревнованиях.

Ранее сообщалось, что «Сент-Этьен» подтвердил факт гибели 19-летнего футболиста.