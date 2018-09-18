Лидер «Баварии» намерен завершить карьеру через три года

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Полузащитник «Баварии» Франк Рибери рассказал о своих планах после завершения профессиональной карьеры, передает «Советский спорт».

Француз признался, что хочет завершить карьеру в 38 лет, а после остаться в мюнхенском клубе в другом качестве.

«Хочу играть, пока мне не исполнится 38 лет. Я могу себе представить, что сделаю это. С Нико Ковачем замечательно работать. В моем возрасте было бы безумием играть полностью все матчи. Он отводит меня в сторонку и объясняет ситуацию. У меня нет никаких проблем с этим. Он точно знает, сколько времени я могу сыграть. Когда я уживаюсь с кем-то, тогда они могут рассчитывать на меня. Есть вещи, о которых нужно говорить.

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После завершения карьеры хотелось бы остаться здесь в ином качестве», — приводит слова хавбека Kicker.

35-летний Рибери защищает цвета «Баварии» с 2007 года.

Ранее сообщалось, что «Бавария» оштрафует Рибери за поведение во время матча с «Байером».