Рахимов рассказал о физической готовности «Ахмата»

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Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов прокомментировал физическую подготовку грозненской команды, передает Sport24.

«Перестроение — лишь один из моментов работы тренера. Мы должны понимать, в каком состоянии команда, может ли она выдерживать определенный ритм игры.

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Я обратил внимание на один важный статистический момент — единоборства. Для меня было шоком, что команда находится на последнем месте по единоборствам. Игрокам нужно дать понять, что без единоборств очень сложно, нужно стараться их выигрывать. Но для этого нужно хорошо быть готовыми физически. Над этим еще предстоит работать», — поделился Рахимов в эфире телеканала «Россия 24».

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