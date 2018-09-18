Тренер «Ахмата» рассказал о психологическом надломе капитана «Спартака»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/407/11888407/RIAN_3215344.HR-pic905-895x505-10391.jpg">

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов прокомментировал игру полузащитника московского «Спартака» Дениса Глушакова, передает Sport24.

«Я не думаю, что Денис утратил какие-то свои игровые качества, потому что, если проанализировать футбол, в который он играет, то можно понять, что ниже определенного уровня он не играет. Но мне кажется, что у него произошел небольшой психологический надлом. Эту уверенность надо дать ему со стороны, надо помочь ему, поддержать его, потому что он сделал для «Спартака» очень много, стал чемпионом.

Реклама

Если вспомнить тот чемпионский год, то он тогда забил несколько мячей, которые принесли важные очки», — поделился Рахимов в эфире «России 24».

Ранее Рахимов назвал героя матча со «Спартаком».