Головин не вошел в заявку «Монако» на матч Лиги чемпионов

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Российский футболист Александр Головин не вошел в заявку футбольного клуба «Монако» на матч группового этапа Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико», передает «Советский спорт».

«Монако» объявил заявку на встречу, и экс-игрок ЦСКА не оказался в числе 19 футболистов, которые сыграют 18 сентября.

Напомним, что Головин перешел в клуб, выступающий во французском чемпионате, в июле 2018 года, подписав пятилетний контракт, но на одной из первых тренировок получил повреждение и пока не дебютировал за новую команду.