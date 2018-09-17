Украинский боксер Усик пообещал «жахнуть по животику» депутата
Украинский боксер Александр Усик рассказал, как относится к политикам, передает «Советский спорт».
«Кому-то я симпатизирую, и они хотят этого, а кому-то я как кость в горле. Я абсолютно и к тем, и к тем отношусь одинаково с огромным обычным человеческим уважением. Они ко мне будут с оскалом, и я буду с оскалом. Они будут с улыбкой, и я буду с улыбкой», — заявил Усик в интервью YouTube-каналу «Вацко Live».
Также он ответил, как бы отреагировал, если бы депутат назвал его в лицо предателем национальных интересов.
«Я бы его жахнул по животику, и все. А при чем тут его неприкосновенность? Неприкосновенность действует только в том случае, когда он общается, чтобы его не посадили, и все остальное. Он — народный депутат, и народ, который его выбрал, имеет право его жахнуть», — добавил боксер.
Ранее Усик уже отвечал критикам, посоветовав им прежде всего смотреть за собой.