Украинский боксер Усик пообещал «жахнуть по животику» депутата

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Украинский боксер Александр Усик рассказал, как относится к политикам, передает «Советский спорт».

«Кому-то я симпатизирую, и они хотят этого, а кому-то я как кость в горле. Я абсолютно и к тем, и к тем отношусь одинаково с огромным обычным человеческим уважением. Они ко мне будут с оскалом, и я буду с оскалом. Они будут с улыбкой, и я буду с улыбкой», — заявил Усик в интервью YouTube-каналу «Вацко Live».

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Также он ответил, как бы отреагировал, если бы депутат назвал его в лицо предателем национальных интересов.

«Я бы его жахнул по животику, и все. А при чем тут его неприкосновенность? Неприкосновенность действует только в том случае, когда он общается, чтобы его не посадили, и все остальное. Он — народный депутат, и народ, который его выбрал, имеет право его жахнуть», — добавил боксер.

Ранее Усик уже отвечал критикам, посоветовав им прежде всего смотреть за собой.