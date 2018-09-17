Концерт Валерии испортил газон стадиона в Гомеле
После концерта певицы Валерии в белорусском Гомеле на стадионе «Центральный» к матчу «Гомеля» и «Городеи» оказался испорчен газон, сообщает в своем твиттере «Прессболл».
В твиттере белорусский сайт опубликовал фотографию, где на газоне остался огромный след от сцены, которая, по информации источника, простояла более недели.
Ранее вопрос проведения концерта на футбольном стадионе привел к конфликту между музыкантом Бастой и клубом «Ростов», который мотивировал свой отказ предоставить площадку артисту страхом за испорченный газон.
Не НЛО⚡— Прессбол ���� (@pressballby) 17 сентября 2018 г.
Газон стадиона "Центральный" в Гомеле после концерта Валерии на дне города ������
Сцена простояла более недели! Всё для футбола, друзья �� pic.twitter.com/Mj1gO5jtI1