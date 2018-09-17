Олимпийские чемпионы по боксу получат пожизненные стипендии

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Федерация бокса России назначит пожизненные стипендии олимпийским чемпионам и их тренерам, сообщает ТАСС.

Пресс-служба федерации сообщает, что 17 сентября в Самаре прошло заседание совета чемпионов Федерации бокса России и было принято решение ежемесячно выплачивать победителям Олимпийских игр по 50 тысяч рублей, двукратным чемпионам — по 75 тысяч, а личные тренеры будут получать 25 тысяч рублей.

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«Федерация бокса России выступила с инициативой выплаты пожизненных стипендий олимпийским чемпионам и их личным тренерам, - сказал генеральный секретарь федерации Умар Кремлев. — Эта идея возникла из мысли, что федерация является домом для боксеров, а олимпийские чемпионы — главные двигатели, которые развивают наш вид спорта и прославляют страну. Теперь все наши чемпионы будут получать поддержку от Федерации бокса России на постоянной основе».

Ранее указ о стипендиях для олимпийцев подписал Президент России Владимир Путин.