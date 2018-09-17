Тутберидзе встала на защиту Загитовой

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Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила, что сейчас необходимо поддержать олимпийскую чемпионку Алину Загитову, передает НТВ.

«Я считаю, что ее сейчас надо поддержать: 16 лет девчонке — ребенок с олимпийской медалью. Она понимает, что весь мир на нее смотрит и ждет: ну, давай, девчонка, что ты теперь сделаешь? И еще то, что она якобы у кого-то что-то отобрала. Она завоевала», — заявила Тутберидзе.

Напомним, на Олимпиаде в Корее Загитова стала чемпионкой, а ее соотечественница Евгения Медведева завоевала серебряную медаль, а затем ушла из группы Тутберидзе. Позже Загитова призналась, что стеснялась радоваться своему золоту из-за Медведевой.