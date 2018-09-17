Директор Кубка Кремля оценил решение Шараповой досрочно завершить сезон

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Директор женского турнира «Кубок Кремля» и вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал досрочное завершение сезона российской теннисисткой Марией Шараповой, передает Sport24.

«Шарапова максималистка, она каждый сезон ставит высокие задачи и цели. Понятно, что этот сезон, к сожалению, для нее сложился не так, как она хотела. Поэтому, думаю, решение завершить сезон досрочно правильное. Вместо того, чтобы ехать в изнурительное турне по Азии, лучше сосредоточиться на подготовке к следующему сезону, разобраться со всеми проблемами и свежей входить в новый сезон», — заявил Селиваненко.

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«Со спортивной точки зрения это правильное решение. Это показывает, что она настоящая чемпионка. Не секрет, что в Китае она могла собрать большие гонорары, просто приняв участие. Но большим гонорарам она предпочитает планомерную подготовку к следующему сезону. Это решение объективное и еще раз подчеркивает ее спортивный дух», — отметил функционер.

Ранее стало известно, что Шарапова снялась с двух турниров в Китае, а также с московского Кубка Кремля и досрочно завершила сезон.