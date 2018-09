Российская теннисистка Мария Шарапова досрочно завершила сезон, передает ТАСС.

Шарапова снялась с турниров в Пекине, Тяньцзине и Москве, чтобы отдохнуть и восстановить силы..

Об этом в своем Twitter сообщил журналист издания New York Times Бен Ротенберг.

«Мария Шарапова завершает сезон 2018 года, - написал журналист. - Она снялась с турниров в Пекине, Тяньцзине и Москве, чтобы отдохнуть и восстановить силы».

Ранее сообщалось, что россиянка собиралась выступить в Москве на Кубке Кремля.

Maria Sharapova is shutting down her 2018 season, withdrawing from Beijing, Tianjin, and Moscow to rest and recuperate.



She plans to return at WTA Shenzhen to start the 2019 season, per her team.