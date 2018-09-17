Шарапова досрочно завершила сезон
Российская теннисистка Мария Шарапова досрочно завершила сезон, передает ТАСС.
Шарапова снялась с турниров в Пекине, Тяньцзине и Москве, чтобы отдохнуть и восстановить силы..
Об этом в своем Twitter сообщил журналист издания New York Times Бен Ротенберг.
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«Мария Шарапова завершает сезон 2018 года, - написал журналист. - Она снялась с турниров в Пекине, Тяньцзине и Москве, чтобы отдохнуть и восстановить силы».
Ранее сообщалось, что россиянка собиралась выступить в Москве на Кубке Кремля.
Maria Sharapova is shutting down her 2018 season, withdrawing from Beijing, Tianjin, and Moscow to rest and recuperate.— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) 17 сентября 2018 г.
She plans to return at WTA Shenzhen to start the 2019 season, per her team.