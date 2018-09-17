Шарапова досрочно завершила сезон

Российская теннисистка Мария Шарапова досрочно завершила сезон, передает ТАСС.

Шарапова снялась с турниров в Пекине, Тяньцзине и Москве, чтобы отдохнуть и восстановить силы..

Об этом в своем Twitter сообщил журналист издания New York Times Бен Ротенберг.

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«Мария Шарапова завершает сезон 2018 года, - написал журналист. - Она снялась с турниров в Пекине, Тяньцзине и Москве, чтобы отдохнуть и восстановить силы».

Ранее сообщалось, что россиянка собиралась выступить в Москве на Кубке Кремля.