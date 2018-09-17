Загитова не радовалась золотой медали Олимпиады из-за Медведевой
Российская фигуристка Алина Загитова не проявляла радостных эмоций после победы на Олимпийских играх в Пхенчхане, чтобы не задеть чувства партнерши по команде Евгении Медведевой, передает ТАСС.
Об этом проинформировала пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.
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«Так как мы с Женей вместе всегда ходили на пресс-конференции, я стеснялась показывать свою радость, потому что видела, как она работает. Я с ней каталась в одной группе, видела, что она очень старалась. Но потом, когда было награждение, я ощутила, что у меня есть золотая олимпийская медаль и порадовалась», — поделилась Загитова.
На Олимпиаде в Южной Корее Загитова завоевала золото в одиночном фигурном катании. Медведева заняла второе место.