Ибрагимович считает свой 500-й забитый мяч «просто фантастикой»
Шведский нападающий клуба Главной лиги футбола (MLS) «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович поделился эмоциями о 500-м забитом мяче в своей карьере, передает «Советский спорт».
«Рад за «Торонто». Они теперь точно будут помнить мой 500-й гол. Для меня это просто фантастика. Наверное, у меня на счету больше мячей, чем у этих парней матчей», — приводит слова нападающего fourfourtwo.
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Среди действующих игроков это достижение покорилось лишь форварду «Барселоны» Лионелю Мессии и нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду.