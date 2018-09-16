Кремлев может организовать третий бой Головкина и Альвареса в России

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Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев готов организовать в России третий бой между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом, сообщает ТАСС.

«Не думаю, что после этого поражения Головкину стоит завершать карьеру. Если вы посмотрите на него, то увидите, что он в прекрасной форме и у него все впереди. Не удивлюсь, если будет еще один матч-реванш, и я был бы рад, если бы он прошел в Москве. Будем работать над его организацией», — заявил Кремлев.

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16 сентября в Лас-Вегасе состоялся поединок между 36-летним казахстанским боксером Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом. Бой продлился все 12 раундов, и раздельным решением судей победу в нем одержал Альварес — 115:113, 115:113, 114:114.

Ранее эксперт заявил, что на американском ринге Головкина попросту придушили.