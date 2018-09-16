Загитова ответила Медведевой фотографией со Смоловым
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выложила в своем инстаграме фотографию с нападающим московского «Локомотива» Федором Смоловым, сообщает «Советский спорт».
«Рада была познакомиться», — подписала фигуристка фотографию, которую выложила в сторис.
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До этого принципиальная соперница Загитовой Евгения Медведева выложила в социальные сети фотографию с капитаном московского «Спартака» Денисом Глушаковым.
«Теперь я немного знаю о футболе», — написала спортсменка.
Ранее капитан «Спартака» рассказал Медведевой о футболе.