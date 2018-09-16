Загитова ответила Медведевой фотографией со Смоловым

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выложила в своем инстаграме фотографию с нападающим московского «Локомотива» Федором Смоловым, сообщает «Советский спорт».

«Рада была познакомиться», — подписала фигуристка фотографию, которую выложила в сторис.

Реклама

До этого принципиальная соперница Загитовой Евгения Медведева выложила в социальные сети фотографию с капитаном московского «Спартака» Денисом Глушаковым.

«Теперь я немного знаю о футболе», — написала спортсменка.

Ранее капитан «Спартака» рассказал Медведевой о футболе.