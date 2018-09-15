Каррера рассказал о причинах отказа Терри от перехода в «Спартак»

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Наставник московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал несостоявшийся переход легенды лондонского «Челси» Джона Терри в московский клуб, сообщает Sport24.

«Не понимаю, что именно значит «удар по имиджу». В футболе подобное случается. Мы до последнего дня старались убедить Терри перейти в «Спартак», я лично общался с ним. И он объяснил мне причины своего решения.

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Я уважаю его выбор и могу сказать, что у каждого в жизни есть какие-то приоритеты. В данный момент для него этим стала семья. Перед ним стоял сложный выбор, потому что он хотел приехать сюда. Но в итоге сделал выбор в пользу семьи.

Думаю, все должны уважать выбор не только игрока, но и человека. Тут не все связано с деньгами. У него есть свои интересы в жизни. И если я с ним встречусь, то пожму ему руку. Только ли семейные причины стали препятствием? Так как его семья не хотела переезжать, он принял такое решение.

Брать игрока незнакомого или молодого не было смысла. У нас есть своя молодежь. Думаю, мы немного затянули тему с Терри, думая, что сможем его убедить. Но это уже дело прошлое», — заявил итальянский специалист.

Ранее сообщалось, что отказавший «Спартаку» Терри намерен стать тренером.