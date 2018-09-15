Команды Головкина и Альвареса устроили потасовку

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Представители команд казахстанского боксера Геннадия Головкина и мексиканца Сауля Альвареса устроили потасовку во время взвешивания и дуэли взглядов в Лас-Вегасе, сообщает «Советский спорт».

Во время традиционной битвы взглядов на взвешивании Альварес агрессивно подошел к Головкину, и оппоненты столкнулись головами. Позже к конфликту присоединились тренер Головкина Абель Санчес, промоутер Альвареса Оскар Де Ла Хойя и тренеры мексиканца братья Рейносо. Потасовку удалось прекратить только с помощью представителей охраны.

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Напомним, бой, в котором на кону стоят все чемпионские пояса Головкина, состоится в ночь с 15 на 16 сентября, начало — около 6 утра по московскому времени.

Ранее в поддержку Головкина выступил российский хоккеист Александр Овечкин.