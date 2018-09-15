WADA продолжает рассматривать дело Черышева о допинге
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) продолжает допинг-расследование в отношении полузащитника «Валенсии» и сборной России по футболу Дениса Черышева, сообщает «РИА Новости».
«WADA все еще рассматривает этот случай, поэтому мы не можем комментировать сейчас это дело», — сказал представитель организации.
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8 сентября WADA начало расследование в отношении Черышева на основании высказывания отца игрока. 13 сентября отчет о разбирательстве был опубликован, в котором 27-летнего россиянина признали невиновным.
Ранее сообщалось, что отец Черышева прокомментировал результаты допинг-расследования.