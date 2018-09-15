Друг Хабиба упрекнул дагестанский народ из-за скандала с Тимати и Кридом
Российский боец смешанных единоборств (MMA) и близкий друг Хабиба Нурмагомедова Ислам Махачева прокомментировал конфликт чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с музыкантами Тимати и Егором Кридом, передает «Советский спорт».
Инцидент произошел из-за поддержки спортсмена идеи о запрете концерта Крида в Махачкале, после чего его поведение раскритиковал другой артист — Тимати.
«Если вам безразлична судьба нашего народа – просто сидите молча, традиции давно забыты, постарайтесь сохранить хотя бы честь и мужество. У каждого есть свое мнение и каждый может говорить то, что он думает, но мужчина должен отвечать за свои слова», — написал 26-летний Махачев в своем инстаграме.
Ранее сообщалось, что Олег Тактаров раскритиковал Хабиба за конфликт с Тимати и Кридом.