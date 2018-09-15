Дзюба встал на защиту цыган
Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба поделился фотографией с бывшим главным тренером «Зенита» Мирчей Луческу, сообщает «Советский спорт».
«Очень рад был увидеть вас, Мистер! Вы — топ-тренер и замечательный человек! Огромная честь была играть под вашим руководством!» — написал форвард под снимком.
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Один из пользователей оставил под фотографией комментарий, в котором использовал хэштег #ненавижуцыган. Ответ футболиста не заставил себя ждать.
«Так начал хорошо. Хэштэг безобразный», — написал Дзюба в ответ.
Ранее сообщалось, что Дзюбе после тренировки доверили младенцев.