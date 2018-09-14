Тихонов: биатлон можно спасти отказом от безграмотного правления Драчева

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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов рассказал, как, по его мнению, можно изменить ситуацию в российском биатлоне к лучшему, сообщает Sрort24.

«Только хирургическим вмешательством. Я сегодня статью в своем блоге написал, в котором сказал, что вопрос может решить только внеочередная конференция, либо отказ Драчева и его безграмотного правления. Только это может как-то исправить ситуацию. Потому что царит абсолютная безграмотность.

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Он убрал всю профессиональную команду. Все это длится уже 11-й год, с тех пор, как я покинул пост президента. Я этот вопрос задавал на довольно высоком уровне, когда у меня поинтересовались: «Александр Иванович, скажите, пожалуйста, что же все-таки случилось с биатлоном?». Я говорю: «Вы знаете, я бы хотел этот вопрос задать вам». Вот, я принял биатлон в развалинах, как сегодня. Не было ни копейки денег, ни офиса, абсолютная пустота. Я тогда был серьезным производственником, слово «бизнес» — не мое.

Я очень хорошо зарабатывал, и не один год я спонсировал многие вещи: и тренировочный процесс, и автотранспорт, и ремонт офиса, и приобретение техники — все было. Восстановил биатлон — мы такой статус подняли, все финалы Кубка мира проходили в России», — заявил Тихонов.

Ранее федерация биатлона Украины разрешила Александру Жирному вновь выступать за Россию.