Дебют Головина за «Монако» вновь откладывается
Полузащитник «Монако» Александр Головин с большой долей вероятности не сможет принять участие в матче 5-го тура чемпионата Франции против «Тулузы», сообщает «РИА Новости».
Об этом рассказал источник из окружения футболиста.
«Крайне маловероятно, что в игре с «Тулузой» Головин появится на поле. Уже несколько дней он тренируется в общей группе, но с ограничениями. С тем повреждением, которое есть, очень важно, чтобы игрок восстановился именно полностью. Пока этого сказать нельзя, а рисковать здоровьем футболиста в такой ситуации никто не будет», — сказал собеседник.
22-летний Головин перешел в «Монако» этим летом из московского ЦСКА за €30 млн, однако на одной из первых тренировок получил повреждение и пока не дебютировал за новый клуб.
Матч «Тулуза» — «Монако» состоится 15 сентября.
Ранее сообщалось, что Головин тренируется в общей группе «Монако».