Дебют Головина за «Монако» вновь откладывается

<img src="//img.gazeta.ru/files3/85/11889085/RIAN_5582580.HR-pic905-895x505-58957.jpg">

Полузащитник «Монако» Александр Головин с большой долей вероятности не сможет принять участие в матче 5-го тура чемпионата Франции против «Тулузы», сообщает «РИА Новости».

Об этом рассказал источник из окружения футболиста.

«Крайне маловероятно, что в игре с «Тулузой» Головин появится на поле. Уже несколько дней он тренируется в общей группе, но с ограничениями. С тем повреждением, которое есть, очень важно, чтобы игрок восстановился именно полностью. Пока этого сказать нельзя, а рисковать здоровьем футболиста в такой ситуации никто не будет», — сказал собеседник.

Реклама

22-летний Головин перешел в «Монако» этим летом из московского ЦСКА за €30 млн, однако на одной из первых тренировок получил повреждение и пока не дебютировал за новый клуб.

Матч «Тулуза» — «Монако» состоится 15 сентября.

Ранее сообщалось, что Головин тренируется в общей группе «Монако».