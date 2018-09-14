Фанаты «Спартака» атаковали инстаграм Терри после срыва трансфера

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Болельщики московского «Спартака» раскритиковали защитника Джона Терри после его отказа переходить в столичную команду, передает «Советский спорт».

37-летний англичанин согласовал контракт с красно-белыми и успел пройти медобследование, однако в последний момент отказался от перехода.

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Под фотографиями в инстаграме бывшего капитана «Челси» появилась масса комментариев, в которых русскоязычные болельщики критикуют решение футболиста.

«Джон... Вы поступили не как джентльмен... По-русски это называется кидок. Но вам, чопорным англичанам, этого не понять. Вы потеряли несколько тысяч поклонников в России. Бог Вам судья. Живите с этим», — пишет фанат под именем @maxim_nikolaenko_vlz.

Некоторые пользователи подозревают, что в срыве трансфера поучаствовала жена англичанина.

«Подкаблучник. Ешь овсянку — борщ вкусней», — написал фанат @alewag.

Ранее сообщалось, что тренер «Спартака» не считает «трагедией» срыв трансфера Терри.