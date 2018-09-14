Тренер «Спартака» не считает «трагедией» срыв трансфера Терри
Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал срыв трансфера английского защитника Джона Терри, передает «СЭ».
37-летний экс-капитан «Челси» согласовал контракт с красно-белыми и успел пройти медобследование, однако в последний момент отказался от перехода.
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«Выбрал Терри, потому что был уверен – он бы усилил не только оборону, но и всю нашу команду, учитывая его личность и менталитет победителя.
Трагедия ли для «Спартака» отказ Терри? Давайте не будем преувеличивать. В жизни бывают проблемы и посложнее», — сказал итальянский специалист.
Ранее сообщалось, что Каррера подписался на инстаграм Терри.