Тренер «Спартака» не считает «трагедией» срыв трансфера Терри

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Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал срыв трансфера английского защитника Джона Терри, передает «СЭ».

37-летний экс-капитан «Челси» согласовал контракт с красно-белыми и успел пройти медобследование, однако в последний момент отказался от перехода.

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«Выбрал Терри, потому что был уверен – он бы усилил не только оборону, но и всю нашу команду, учитывая его личность и менталитет победителя.

Трагедия ли для «Спартака» отказ Терри? Давайте не будем преувеличивать. В жизни бывают проблемы и посложнее», — сказал итальянский специалист.

Ранее сообщалось, что Каррера подписался на инстаграм Терри.