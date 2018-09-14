Российские баскетболисты проиграли чехам в отборочном матче ЧМ
Мужская сборная России по баскетболу проиграла сборной Чехии (78:80) в матче второго отборочного этапа чемпионата мира-2019, сообщает «Советский спорт».
Матч проходил в чешском Падрубице. Подопечные Сергея Базаревича упустили победу на последних секундах.
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Самым результативным в составе сборной России стал Дмитрий Хвостов, набравший 18 очков.
В группе К россияне занимают третье место, одержав три победы в семи матчах. Лидирует в группе сборная Франции (6 побед), второе место у чехов (шесть побед и одно поражение).
16 сентября сборная России сыграет с болгарами в подмосковных Химках.
Отборочный турнир чемпионата мира 2019. Второй этап.
Сборная России — Сборная Чехии — 78:80 (27:24, 10:15, 19:19, 24:20).