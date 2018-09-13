«Локомотив» проанонсировал Лигу чемпионов битвой Смолова и Модрича
Московский «Локомотив» анонсировал предстоящий сезон в Лиге чемпионов роликом, в котором принял участие нападающий «железнодорожников» Федор Смолов и полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич, сообщает «Советский спорт».
Видео снято в стиле ковбойского вестерна. Смолов сыграл ковбоя, которой приехал в салун, где его совсем не рады видеть.
«Мы живем в современном мире, и «Локомотив» должен быть серьезным игроком не только на футбольном поле, но и в медийном пространстве.
Участие в Лиге чемпионов — это уникальная возможность рассказать о себе новой аудитории, используя новые каналы коммуникации. Мы хотим поделиться своей философией, своими ценностями, стать понятными болельщикам со всего мира», — заявил президент «Локомотива» Илья Геркус.
«Железнодорожники» сыграют с «Порту», «Шальке» и «Галатасараем» на групповом этапе Лиги чемпионов.
Ранее Геркус рассказал, что у «Галатасарая» самый громкий стадион в мире.
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Спустя 5305 дней мы вновь в числе лучших. Здесь не принимают чужаков. Вход в клуб – только для избранных. �� Это будет большая игра с крутым сюжетом и непредсказуемой развязкой. Ждать осталось недолго. ✊�� Смотрите, мы #СноваВДеле! И это – только начало. #Смолов #Модрич #Месси #ЛигаЧемпионов #UCL