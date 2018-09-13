«Челси» в 2012 году отказался покупать Мбаппе

Бывший скаут лондонского «Челси» Серж Даниэль Бога признался, что в 2012 году руководство синих отказалось подписывать контракт с французским форвардом Килианом Мбаппе, ныне выступающим за «ПСЖ», сообщает «Советский спорт».

««Челси» был первым, кто пригласил Килиана на просмотр. Мой друг спросил, слышал ли я о молодом игроке Мбаппе, который играл за «Бонди» – команду в пригороде Парижа. Я ответил, что нет. Он сказалмне: «Ты должен посмотреть на него». Я увидел и понял, что этот парень крутой!

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Я рассказал о нем «Челси» и всем говорил, что они обязаны посмотреть на мальчика. Я привез его с семьей. Мбаппе сыграл против «Чарльтона», а команда победила 7:0. Через неделю в «Челси» заявили, что хотят позвать его еще на один просмотр, после чего мы примут решение.

Мать Мбаппе сказала, что ее сын больше не вернется, и если он им нужен, пусть дают контракт сейчас, или через 5 лет им придется покупать его за 50 миллионов евро. В итоге она оказалась права. Причем за Мбаппе заплатили даже не 50, а 180 миллионов евро», – цитирует Бога интернет-портал Goal.

Ранее сообщалось, что французский форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн считает, что нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе ждет большое будущее.