Овечкин спас жену от удара в голову
Форвард сборной России по хоккею и «Вашингтона Кэпиталз» Александр Овечкин спас свою жену Анастасию от удара мячом, сообщает Sport24.
Случай произошел до начала товарищеского матча между Бразилией и Сальвадором, где хозяева праздновали успех со счетом 5:0. Обладатель Кубка Стэнли с супругой находился за воротами во время разминки, когда один из футболистов ударил мимо ворот и чуть не травмировал жену Овечкина. Хоккеист вовремя среагировал и отбил мяч.
Напомним, что после игры Александр Овечкин подарил нападающему сборной Бразилии Неймару игровой свитер, а бразилец отдал бутсы, мяч и футболку.
Ранее российский хоккеист Евгений Кузнецов, выступающий за клуб Национальной хоккейной ассоциации (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз», рассказал о своих задачах на сезон.
Ovi with the save. pic.twitter.com/6ACLIlIY5S— NoVa Caps (@NoVa_Caps) 12 сентября 2018 г.