Овечкин спас жену от удара в голову

<img src="//img.gazeta.ru/files3/17/11876017/DWzWov5W0AEU6Sp-pic905-895x505-81233.jpg">

Форвард сборной России по хоккею и «Вашингтона Кэпиталз» Александр Овечкин спас свою жену Анастасию от удара мячом, сообщает Sport24.

Случай произошел до начала товарищеского матча между Бразилией и Сальвадором, где хозяева праздновали успех со счетом 5:0. Обладатель Кубка Стэнли с супругой находился за воротами во время разминки, когда один из футболистов ударил мимо ворот и чуть не травмировал жену Овечкина. Хоккеист вовремя среагировал и отбил мяч.

Реклама

Напомним, что после игры Александр Овечкин подарил нападающему сборной Бразилии Неймару игровой свитер, а бразилец отдал бутсы, мяч и футболку.

Ранее российский хоккеист Евгений Кузнецов, выступающий за клуб Национальной хоккейной ассоциации (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз», рассказал о своих задачах на сезон.