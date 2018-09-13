«Манчестер Юнайтед» пытался приобрести Лукаса Эрнандеса за €80 млн
Защитник «Атлетико» Лукас Эрнандес в это межсезонье мог продолжить карьеру в Англии, сообщает Sport24.
По информации издания Marca, 22-летнего футболиста пытался приобрести английский «Манчестер Юнайтед». По имеющимся данным, манкунианцы предлагали за француза €80 млн, однако руководство мадридского клуба отклонило предложение.
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Ранее сообщалось, что в «Атлетико» намерены повысить отступные за футболиста до €150 млн, а также предложить Эрнандесу зарплату на уровне самых высокооплачиваемых игроков клуба, чтобы сохранить его в команде.
Защитник в нынешнем сезоне провел лишь один матч в чемпионате Испании.
Ранее в УЕФА опровергли информацию о проведении финала Лиги чемпионов в Нью-Йорке.