Геркус рассказал о новой задаче «Локомотива» на этот сезон

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Генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус поделился деталями корректировки задачи на сезон после сделанных приобретений, когда «железнодорожники» в минувшее межсезонье усилились поляком Гжегожем Крыховяком и немцем Бенедиктом Хеведесом, сообщает ТАСС.

«Конечно, мы не заявляли о корректировке публично, но нужно понимать, что после последней трансферной кампании мы рассчитываем теперь на место в тройке, которое дает право принять участие в Лиге чемпионов на будущий сезон. Мы вложили определенные средства, и теперь нужно получить определенный доход», — заявил функционер.

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Действующий чемпион России после шести туров набрал восемь очков и занимает восьмое место.

Ранее главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от матча с московским «Динамо» в рамках седьмого тура чемпионата России.