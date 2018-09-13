Игрок НХЛ отстранен на 27 игр за домашнее насилие
Хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» Остин Уотсон отстранен на все предсезонные игры и 27 матчей регулярного чемпионата сезоне 2018/2019 без выплаты зарплаты за недопустимое поведение вне льда, сообщает официальный сайт НХЛ.
Комиссар НХЛ Гэри Беттман принял такое решение согласно правилу 18-А коллективного договора Лиги после расследования на предмет физического насилия нападающим в отношении своего сожителя. По итогам слушания Уотсон признался в предъявленном ему обвинении.
«Постановление об отстранении является необходимым и согласуется с твердым мнением НХЛ о том, что Лига не может и не собирается терпеть такое поведение»,— заявил Беттман.
Ранее обвинение в изнасиловании также было предъявлено одному из игроков Английской футбольной премьер-лиги.