Президент ХК «Локомотив» рассказал о работе с молодежью в клубе

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Президент ярославского клуба «Локомотив», выступающего в Континентальной хоккейной лиге, Юрий Яковлев рассказал, что его команда делает акцент на работу с молодыми игроками, передают «Известия».

«Мы считаем, что с более богатыми клубами можно соревноваться в плей-офф, — подчеркивает специалист — У нас много своей молодежи плюс опытные игроки, включая легионеров и Андрея Локтионова. Готовы дальше работать с нашими молодыми хоккеистами. Это сложная работа, большой риск. Но мы не просто готовы рисковать — мы это уже делаем».

Напомним, что «Локомотив», обладая одним из самых молодых состав в Лиге, начал сезон с четырех побед и уверенно идет на второй строчке в конференции.