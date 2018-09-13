Президент ХК «Локомотив» рассказал о работе с молодежью в клубе
Президент ярославского клуба «Локомотив», выступающего в Континентальной хоккейной лиге, Юрий Яковлев рассказал, что его команда делает акцент на работу с молодыми игроками, передают «Известия».
«Мы считаем, что с более богатыми клубами можно соревноваться в плей-офф, — подчеркивает специалист — У нас много своей молодежи плюс опытные игроки, включая легионеров и Андрея Локтионова. Готовы дальше работать с нашими молодыми хоккеистами. Это сложная работа, большой риск. Но мы не просто готовы рисковать — мы это уже делаем».
Напомним, что «Локомотив», обладая одним из самых молодых состав в Лиге, начал сезон с четырех побед и уверенно идет на второй строчке в конференции.