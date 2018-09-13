Экс-футболист сборной оценил шансы «Спартака» на чемпионство

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Известный в прошлом российский футболист и экс-игрок московского «Спартака» Александр Мостовой в интервью «Газете.Ru» прокомментировал шансы красно-белых на чемпионство после отказа Джона Терри перейти в клуб.

«Шансы «Спартака» на чемпионство? Я думаю, что они до сих пор высоки. Более существенная все же потеря Квинси Промеса. Из центрального полузащитника еще можно сделать защитника, но из защитника сложно сделать нападающего. Здесь нужна хитрость, ловкость, дриблинг, скорость, поэтому голландца заменить сложнее. Хотя средняя линяя у «Спартака» организована неплохо», — поделился мнением Мостовой.

Напомним, в среду стало известно, что легенда английского футбола принял окончательное решение остаться в Лондоне и не переходить выступать за «Спартак».