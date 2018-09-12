Кроты вырыли норы на стадионе «Шахтера» перед матчем Лиги чемпионов

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На стадионе «Металлист», на котором «Шахтер» должен сыграть матч группового этапа Лиги чемпионов против «Хоффенхайма», кроты вырыли норы, сообщает «Советский спорт».

Как информирует пресс-служба украинского клуба, кроты вырыли норы около углового флажка северной трибуны.

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Встреча «Шахтер» — «Хоффенхайм» состоится 19 сентября в 19.55 по московскому времени. Примечательно, что «кроты» — одно из прозвищ игроков украинского клуба.



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