Кроты вырыли норы на стадионе «Шахтера» перед матчем Лиги чемпионов
На стадионе «Металлист», на котором «Шахтер» должен сыграть матч группового этапа Лиги чемпионов против «Хоффенхайма», кроты вырыли норы, сообщает «Советский спорт».
Как информирует пресс-служба украинского клуба, кроты вырыли норы около углового флажка северной трибуны.
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Встреча «Шахтер» — «Хоффенхайм» состоится 19 сентября в 19.55 по московскому времени. Примечательно, что «кроты» — одно из прозвищ игроков украинского клуба.
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