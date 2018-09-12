Газинский: верю, что выхожу на новый уровень
Полузащитник «Краснодара» и сборной России по футболу Юрий Газинский надеется, что он выходит на новый уровень в национальной команде, сообщает «Советский спорт».
«Три передачи в трёх последних матчах? Я думаю и надеюсь, что выхожу на новый уровень, хотелось бы в это верить. Я думаю, что та работа, которую мы выполняем и к чему мы стремимся, даёт свои плоды. Поэтому, возможно, и получается такой результат», — сказал Газинский.
Также игрок отметил роль Чемпионата мира в своих результатах.
«Что касается моих игровых кондиций, то, в первую очередь, получил эмоциональный всплеск на чемпионате мира. Когда турнир закончился, было время отдохнуть, восстановиться и с новыми силами начать новый чемпионат», — добавил он.
Россияне в понедельник в товарищеском матче в Ростове-на-Дону разгромили команду Чехии со счетом 5:1, а Газинский вышел на поле с капитанской повязкой и записал на свой счет очередную голевую передачу..