Сборная Аргентины без Месси не смогла победить Колумбию

Сборная Аргентины по футболу в товарищеском матче разошлась миром с командой Колумбии, сообщает «Советский спорт».

Игра состоялась в американском Ист-Рутерфорде и завершилась со счетом 0:0.

В составе национальной команды Аргентины принял участие в матче полузащитник «Зенита» Леандро Паредес. Хавбек вышел на поле на 68-й минуте игры.

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Ранее сообщалось, что сборная Англии минимально обыграла Швейцарию в товарищеском матче.

Товарищеские матчи (сборные)
Колумбия — Аргентина — 0:0