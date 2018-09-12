Сборная Аргентины без Месси не смогла победить Колумбию
Сборная Аргентины по футболу в товарищеском матче разошлась миром с командой Колумбии, сообщает «Советский спорт».
Игра состоялась в американском Ист-Рутерфорде и завершилась со счетом 0:0.
В составе национальной команды Аргентины принял участие в матче полузащитник «Зенита» Леандро Паредес. Хавбек вышел на поле на 68-й минуте игры.
Реклама
Ранее сообщалось, что сборная Англии минимально обыграла Швейцарию в товарищеском матче.
Товарищеские матчи (сборные)
Колумбия — Аргентина — 0:0