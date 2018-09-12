Путин поприветствовал участников Международного турнира по дзюдо
Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам Международного турнира по дзюдо имени Дзигоро Кано, сообщает ТАСС.
Глава государства выразил мнение, что соревнования станут площадкой для огранки мастерства юных спортсменов, а также будет способствовать дальнейшему развитию дзюдо.
«Всех их объединяет приверженность к активному и здоровому образу жизни, воля и чемпионский характер, глубокое понимание философии «мягкого пути», а главное — стремление достойно защитить спортивную честь своей страны на этих престижных соревнованиях», — говорится в тексте обращения, опубликованного на сайте Кремля.
Второй международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано среди юниоров проходит во Владивостоке.
Ранее сообщалось, что призер Олимпиады по дзюдо заявил о намерении баллотироваться в президенты России.