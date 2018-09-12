Путин поприветствовал участников Международного турнира по дзюдо

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Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам Международного турнира по дзюдо имени Дзигоро Кано, сообщает ТАСС.

Глава государства выразил мнение, что соревнования станут площадкой для огранки мастерства юных спортсменов, а также будет способствовать дальнейшему развитию дзюдо.

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«Всех их объединяет приверженность к активному и здоровому образу жизни, воля и чемпионский характер, глубокое понимание философии «мягкого пути», а главное — стремление достойно защитить спортивную честь своей страны на этих престижных соревнованиях», — говорится в тексте обращения, опубликованного на сайте Кремля.

Второй международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано среди юниоров проходит во Владивостоке.

Ранее сообщалось, что призер Олимпиады по дзюдо заявил о намерении баллотироваться в президенты России.