Тактаров вспомнил известную легенду в связи с конфликтом Нурмагомедова с Тимати

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Первый турнирный чемпион UFC из России Олег Тактаров прокомментировал конфликт между Хабибом Нурмагомедовым с певцами Тимати и Егором Кридом, передает Sportbox.

«Мне на память сразу пришла легенда о сожжении Александрийской библиотеки. А кто ее сжег и почему? Ее сжег человек, сказавший, что если там собраны книги, повторяющие Коран, то они не нужны; а если там что-то другое, то они вредны.

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Вот так были потеряны знания, собранные мудрецами за сотни лет. Один человек решил все за других. А дальше делайте выводы. История очень поучительная — давайте, не будем повторяться», — заявил Тактаров.

Ранее Нурмагомедов отключил комментарии в своем инстаграме после атаки фанатов лейбла Тимати.