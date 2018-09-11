Райкконен покинет «Феррари» в конце сезона и перейдет в «Заубер»

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Пилот команды «Феррари» финн Кими Райкконен покинет команду по итогам сезона 2018 года «Формулы 1», сообщает Sport24.

Как сообщается на официальном сайте команды, руководство приняло решение не продолжать сотрудничество с финским гонщиком.

«В конце сезона-2018 Кими Райкконен покинет команду. За эти годы вклад Кими в команду, как водителя, так и человека, был фундаментальным. Он сыграл решающую роль в росте команды и был, в то же время, всегда отличным членом команды.

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Будучи чемпионом мира, он всегда будет частью истории и семьи «Феррари». Мы благодарим Кими за все это и желаем ему и его семье процветающего будущего», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что гонщики «Феррари» считают, что новый болид «скудерии» поможет добиться успехов.